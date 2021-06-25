Son dakika: Antalyaspor'dan 2 yeni transfer
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Son dakika: Antalyaspor'dan 2 yeni transfer

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: - Antalyaspor'dan 2 yeni transfer Doğukan Nelik ve Ersin Zehir Antalyaspor'da Antalyaspor, Akhisarspor'un defans oyuncusu 20 yaşındaki Doğukan Nelik ve Almanya'nın VfB Lübeck takımı orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Ersin Zehir ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

- Antalyaspor'dan 2 yeni transfer

Doğukan Nelik ve Ersin Zehir Antalyaspor'da

ANTALYA - Antalyaspor, Akhisarspor'un defans oyuncusu 20 yaşındaki Doğukan Nelik ve Almanya'nın VfB Lübeck takımı orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Ersin Zehir ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ersin Zehir, Antalyaspor'u genç oyunculara şans verdiği için seçtiğini belirtirken, Doğukan Nelik ise Antalyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon öncesi 2 futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Antalyaspor yönetimi Akhisar'un defans oyuncusu 20 yaşındaki Doğukan Nelik ve Almanya'nın VfB Lübeck takımından orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Ersin Zehir ile 5 yıl süreli sözleşme imzaladı. İki futbolcu için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Törene Antalyaspor Altyapı Futbol Şubesi Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Sezer, Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Feyzan Doğu ve iki futbolcu katıldı. İmza töreninde konuşan Sezer, "İki değerli sporcu ile anlaştık. Bizim için çok değerliler. Bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz. Bizlere çok değer katacaklarını düşünüyoruz. Kendilerinden çok memnunuz. Her iki oyuncumuz ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Bizim daha iyi yerlere gelmemizi sağlayacaklarını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Ersin Zehir, "Antalyaspor'u genç oyunculara şans verdiği için seçtim. Umarım burada başarılı olurum. Takım arkadaşlarımı tanımak için çok heyecanlıyım" dedi. Doğukan Nelik de, "Buraya geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Buraya gelmek çok önemlidir. Burada kalıcı olmak daha da önemlidir. Ben de bunu başarmak için çok çalışacağım. Buraya geldiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından her iki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Son dakika: Antalyaspor'dan 2 yeni transfer
Son dakika: Antalyaspor'dan 2 yeni transfer
Son dakika: Antalyaspor'dan 2 yeni transfer
Son dakika: Antalyaspor'dan 2 yeni transfer
Son dakika: Antalyaspor'dan 2 yeni transfer
Son dakika: Antalyaspor'dan 2 yeni transfer
Son dakika: Antalyaspor'dan 2 yeni transfer

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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