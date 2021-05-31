Antalyalı vatandaşlar aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı
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Antalyalı vatandaşlar aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk - Haberler | Yerel

Antalyalı vatandaşlar aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı ANTALYA - Antalya'da aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Antalyalı vatandaşlar aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı

ANTALYA - Antalya'da aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Güneşli hava yerini aniden yağmura bırakınca vatandaşlar çareyi kaçmakta buldu.

Turizm kenti Antalya'da haftalardır etkisini sürdüren sıcak ve nemli hava, öğleden sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Aralıklarla gök gürültülü devam eden yağış karşısında vatandaşlarda hazırlıksız yakalandı. Bir anda bastıran yağış karşısında, bazı vatandaşlar kaçarken bazıları da yağmur altında ıslanmayı tercih etti. Yağışın yarında gök gürültülü olarak devam etmesi öngörülüyor.

Antalyalı vatandaşlar aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı
Antalyalı vatandaşlar aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı
Antalyalı vatandaşlar aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı
Antalyalı vatandaşlar aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk

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