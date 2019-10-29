Yönetmen Zeki Demirkubuz'u söyleşisine gelen vatandaşlar, salona alınmayınca protesto etti

29.10.2019 15:06

Yönetmen Zeki Demirkubuz, Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi başlamadan önce salon dolu. Bunun üzerine bir grup sanatsever, içeri alınmadı. İçeri giremeyenler, alkışlarla durumu protesto etti. Protestonun ardından dışarıda kalanlar, salona alındı.

ALKIŞLAYARAK PROTESTO ETTİLER

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 'ulusal kategori'nin jüri başkanı olan yönetmen Zeki Demirkubuz, sinemaseverlerle söyleşide bir araya geldi. Söyleşi öncesi Demirkubuz'u dinlemek isteyenler, AKM Perge Salonu'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Gazetecilerin de davet edildiği söyleşide Demirkubuz, son dakikada basın mensuplarının salona alınmamasını istedi. Festivalin sanat yönetmeni Başak Emre, öncesinde içeri giren gazetecileri dışarı çıkardı. Saat 12.00'de başlayan söyleşi öncesi kapılar kapatılınca bir grup sinemasever de dışarıda kaldı. Uzun süre içeri alınmayı bekleyen izleyiciler, alkışlarla durumu protesto etti.

Zeki Demirkubuz

"BİLGİ SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER İNSANLARIN ÖNÜ KESİLİYOR"

Alkışların salondan duyulmasının ardından festival yetkilileri, kapıları açarak, dışarıda kalanları içeri aldı. İçeri alınmadan önce açıklama yapan, dışarıda kalan seyircilerden avukat Ayhan Atasever, dünya çapında tanınan yönetmeni dinlemeye geldiklerini kaydetti.

Atasever "Ücretsiz gösteriye davet vardı. Bunun için bile içeride protokole yer ayrılıyor, belki boş yerler var ama alınmıyoruz. Sinema gösterisi değil, biletle de satılan bir durum değil. Bu insanlar her zaman fırsatını bulamadığı etkinliği izlemek istiyor. Antalya seyircisi, Türk sinemasına sahip çıkarak, tatil gününde işlerini bırakıp, izlemeye geldi; ama şimdi buraya alınmak istemiyor. Sinema üzerine bilgi sahibi olmak isteyen insanların önü, basit bürokratik yasaklarla kesiliyor" dedi. Festival yetkilileri ise salonda olumsuz durum yaşanmaması için ayakta dinleyici almadıkları aktardı.

Kaynak: DHA