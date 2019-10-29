Antalya yönetmen önce sert çıktı, sonra özür diledi

29.10.2019 20:02

Yönetmen önce sert çıktı, sonra özür diledi

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan 'Omar ve Biz'in Ukraynalı yönetmeni Maryna Er Gorbach, soru soran izleyicinin oturma şeklini beğenmeyerek sert dille uyardı. Yönetmen Gorbach, söyleşi sonunda uyardığı seyirciden özür diledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal kategoride yarışan filmlerinden 'Omar ve Biz', AKM'deki galayla seyirciyle buluştu. Gösterimin ardından filmin oyuncuları ile yönetmenleri Mehmet Bahadır Er ile Ukraynalı eşi Maryna Er Gorbach, izleyicinin sorularını yanıtladı. Yönetmen Gorbach, bir izleyicinin soru sorarken oturuş tarzının kendisini rahatsız ettiğini belirterek, Soru sormak istiyorsanız saygıyla sorun. Soru sormak istiyorsanız oturuş şeklinizi değiştirin dedi. Bunun üzerine izleyici Öne doğru egilerek, O zaman böyle sorayım dedi. Söyleşinin sonunda yönetmen Gorbach, uyardığı izleyiciden özür diledi. Gorbach, Sert cevap verdim özür dilemek istiyorum dedi.

SURİYELİLERLE TİYATRO GRUBU KURDU

Filmde 'Omar' karakterini canlandıran Suriyeli mülteci Tajher Yakub ise oyunuyla mesaj vermek istediğini söyledi. Yakub, Her sabah uyandığınızda bazı yabancı halkları görüyoruz. Ben 7 senedir Türkiye'deyim. Kimse bana gelip ne olduğunu sormadı. 'Haliniz nasıldır' diye soran olmadı. Suriye'de üniversite okuyordum. Tiyatro deneyimim var. İlk yıl Türkiye'de zorlandım. Eğer burada kalacaksam dilini öğrenmeliyim dedim Türkçeye çalıştım. Dili öğrendim. Bir arkadaş grubu ile tiyatro kurduk. Şimdi oyunculuk yapıyorum ve üniversitede öğrenciyim diye konuştu.

FİLMİN SURİYELİ OYUNCUSU FRANSA'YA GÖÇMEN OLARAK GİTTİ

Diğer Yönetmen Mehmet Bahadır Er ise filmdeki diğer Suriyeli mülteci Hala Alsayahneh'nin mülteci olarak Fransa'ya gittiğini söyledi. Film çekiminden sonra Fransız konsolosunun Hala'ya aracılık yaparak Fransa'ya gönderttiğini belirten Er, filmine konu olan olayı ise şöyle anlattı

Gittiğim berberde bir mülteci çırak olarak çalışmaya başladı. Türkçe bilmiyordu. Emir kipiyle konuşuyordu. Pakistanlıydı ve günübirlik işlerde çalışıyordu. Pakistan'da kameramanmış. Bu beni çok etkiledi. Sürekli berbere gittim. Berber çırakla çalışmak istedim ama teklif için gittiğimde gitmişti. Onun üzerine filmi yazdım.

'SORUNUN YANITINI ZEVKLE VERİYORUM'

Filmin yurtdışı gösterimlerinde seyircilerin 'Omar' karakterinin neden gelmediğine yönelik sorular sorduğunu anlatan Er, Bunun cevabı aslında onlarda, bu sorunun yanıtını zevkle veriyorum. Göçmen hikayelerini artık insanlar görmek istemiyor dedi.

Kaynak: DHA