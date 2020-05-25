ANTALYA Yangında duman gökyüzünü kapladı Yangında duman gökyüzünü kapladıANTALYA'da boş arazide yer alan atıl durumdaki mobilya eşyalarının ve moloz yığınlarının yanması sonucu gökyüzünü duman kapladı.

Yangında duman gökyüzünü kapladı

ANTALYA'da boş arazide yer alan atıl durumdaki mobilya eşyalarının ve moloz yığınlarının yanması sonucu gökyüzünü duman kapladı.

Yangın, Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Hanımeli Sokak üzerinde yer alan boş arazide, kullanılmayan atıl durumdaki mobilya eşyaları ve moloz yığınlarının yanması sonucu meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Atıl durumdaki mobilya eşyaları ve moloz yığınlarının alev alması sonrası çıkan duman, gökyüzünü kapladı.

Kaynak: DHA