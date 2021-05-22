Yangın alanından kaçmaya çalışan yılan aracın altında kalarak öldü
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Yangın alanından kaçmaya çalışan yılan aracın altında kalarak öldü

Demirören Haber Ajansı / Veli Köken - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Alevlerin sardığı bölgeden kaçmaya çalışan bir yılan ise araçların altında kalarak öldü.

Yangın bugün saat 15.30 sularında ilçeye bağlı Altınkale Mahallesi 4248 sokak üzerinde bulunan çalılık alanda başladı. Çıkış nedeni henüz öğrenilemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda geniş bir alana yayıldı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki iş yeri sahiplerinin kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangının çalılık alanın çevresinde bulunan hububat ekili araziye sıçramaması için vatandaşlar da yoğun bir çaba sarf etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ve arazözlerle müdahale edilen yangın uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Öte yandan yanan çalılık alandan kaçmaya çalışan bir yılanın o sırada yoldan geçmekte olan aracın altında kalarak öldüğü belirlendi.


Yangın alanından kaçmaya çalışan yılan aracın altında kalarak öldü
Yangın alanından kaçmaya çalışan yılan aracın altında kalarak öldü
Yangın alanından kaçmaya çalışan yılan aracın altında kalarak öldü
Yangın alanından kaçmaya çalışan yılan aracın altında kalarak öldü
Yangın alanından kaçmaya çalışan yılan aracın altında kalarak öldü
Yangın alanından kaçmaya çalışan yılan aracın altında kalarak öldü
Yangın alanından kaçmaya çalışan yılan aracın altında kalarak öldü
Yangın alanından kaçmaya çalışan yılan aracın altında kalarak öldü
Yangın alanından kaçmaya çalışan yılan aracın altında kalarak öldü
Yangın alanından kaçmaya çalışan yılan aracın altında kalarak öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veli Köken

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