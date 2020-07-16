Antalya'ya sezonun ilk İngiliz turist kafilesi geldi
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Antalya'ya sezonun ilk İngiliz turist kafilesi geldi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde meydana gelen iyileşmelerle birlikte turizm kenti Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi.

16.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:56

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde meydana gelen iyileşmelerle birlikte turizm kenti Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi.

Türkiye ile İngiltere arasında, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların yeniden başlamasıyla turizmde hareketlilik yaşanmaya başlandı. İngiltere'nin en büyük tur operatörü jet2holidays.com'un Manchester'den 189 yolcusuyla havalandığı uçağı saat 18.00 sırasında Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1 Terminaline iniş yaptı. Uzun bir aradan sonra gelen ilk İngiliz turist kafilesi, tur operatörlerinin temsilcileri tarafından karşılandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yolculara herhangi bir çiçekli ve hediyeli bir karşılama etkinliği düzenlenmedi. Covid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maskeleriyle terminalden dışarı çıktı. Çoğunluğu aile olan turistler valizleriyle birlikte transferlerinin gerçekleştirileceği otobüslere bindi. Turistler daha sonra Kemer, Alanya, Manavgat ve Belek bölgelerindeki beş yıldızlı otellerine götürüldü.

"İNGİLTERE'DEN GELEN İLK UÇAK"

MTS Globe Tur Direktörü Rahman Kale, İngiltere'den ilk uçaklarının geldiğini ve bu sayının artarak devam edeceğini bildirdi.

Türkiye Antalya adına mutlu olduklarını dile getiren Kale, "Manchester'den gelen uçağımızda 189 yolcumuz vardı. Gece Londra'dan bir uçağımız daha inecek. Umarım gelen müşterilerimizi de memnun ederiz. Ülkemiz için çalışıyoruz. Yılın geri kalanını iyi şekilde kapatacağız"dedi.

"İNGİLİZLERİN GELMESİ DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK OLACAK"

Pandemi sonrası sadece İngiliz değil diğer turistlerin de gelmesinin önemli olduğunun altını çizen Kale, "Antalya turizmden besleniyor. Avrupa'dan İngilizlerin gelmesi çok önemli. Bunun da diğer Avrupa ülkelerine örnek olacağını düşünüyoruz. Burada gelen turistlerin tecrübelerinden görerek verdikleri kararları yeniden gözden geçireceklerdir" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Antalya'ya sezonun ilk İngiliz turist kafilesi geldi

Kaynak: İHA

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