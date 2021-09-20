Antalya Valisi Yazıcı "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla gazilerle buluştu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "19 Eylül Gaziler Günü" nedeniyle gaziler ve aileleri onuruna düzenlenen yemek programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orduevi'nde yapılan etkinliğe Vali Yazıcı ile eşi Hanife Yazıcı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Levent Akay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, gaziler ve aileleri katıldı.

Yazıcı, programda yaptığı konuşmasında, gazilerin gününü kutladı.

Anadolu'nun tarihi boyunca insanlığa yurt olmuş bir toprak parçası olduğunun en büyük delillerinden birisinin de Antalya olduğunu belirten Yazıcı, " Bu topraklar bizim vatanımız öz yurdumuzdur. Biz bin yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Bu topraklarda yaşamanın bedelini de bin yıldır ödemeye devam ediyoruz. Türkler olarak bu toprakları yurt edindikten sonra birçok ülkenin, birçok milletin ve birçok devletin bu topraklarda gözünün olduğunu sayısız kez test ettik." diye konuştu.

Vatan toprağının kutsal olduğunu vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Buradaki herkes de ihtiyaç olduğunda koşa koşa şehit olmaya gider. Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan herkes tereddütsüz aynı düşüncededir. Biz son Türk şehit olana kadar bu topraklarda kalacağız, gitmeyeceğiz. Dünya var oldukça, kıyamete kadar da bu büyük millet, bu büyük devlet var olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Gaziler günü münasebetiyle ahirete irtihal etmiş şehitlere ve gazilere rahmet dileyen Yazıcı, programa katılımlarından dolayı gazilere ve ailelerine teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Yazıcı eşi Hanife Yazıcı ile gazileri ve ailelerini uğurladı.