Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Çiftçi - Haberler | Güncel
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Yazıcı, gönderdiği kutlama mesajında, "Milli Mücadele yıllarında kurulan ve Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yılını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çiftçi