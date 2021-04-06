Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Mustafa Çiftçi - Haberler | Güncel
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Yazıcı, gönderdiği kutlama mesajında, "Milli Mücadele yıllarında kurulan ve Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yılını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çiftçi

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