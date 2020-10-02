Antalya Ticaret Borsası her ayın ikisinde "Hal Endeksi" açıklayacak

Antalya Ticaret Borsası (ATB), hal sistemindeki domates, yaş meyve ve sebzenin miktar ve fiyat endekslerini hesaplayıp her ayın 2'sinde kamuoyuna duyuracak.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), hal sistemindeki domates, yaş meyve ve sebzenin miktar ve fiyat endekslerini hesaplayıp her ayın 2'sinde kamuoyuna duyuracak.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, Borsa, yaş meyve ve sebze sektörü için önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor. ATB, bu aydan itibaren her ayın 2'sinde Antalya hallerinde işlem gören domates, yaş meyve ve sebzenin miktarı ile fiyat hareketlerindeki değişimi kamuoyu ile paylaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye'de üretilen her 5 domatesten birinin Antalya'da yetiştiğini, sebzenin yüzde 15'inin Antalya'da üretildiğini bildirirken, yaş meyve ve sebze üretiminin yaklaşık 3'te 1'inin hal sisteminden geçtiğini açıkladı. Yaş meyve ve sebzenin zaman zaman enflasyonun yükselmesinde "günah keçisi" ilan edildiğini anımsatan Çandır, şunları aktardı:

"Türkiye İstatistik Kurumu ve İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı aylık enflasyon rakamlarının içinde bir detay olarak bulunan yaş meyve ve sebze ile özellikle domates ürünlerindeki miktar ve fiyat değişimleri müstakil olarak ilan edilmemektedir. Yaş meyve ve sebze ile bu grubun lokomotif ürünü domates fiyatları özellikle kış aylarında sürekli olarak ön plana çıkmaktadır. Antalya ve benzeri iklim avantajları olan illerdeki örtü altı üretim ve hallerindeki faaliyetler gündem oluşturmaktadır. Antalya hallerindeki yaş meyve ve sebze işlem miktarı ve fiyat değişimlerini uzun bir süredir inceliyoruz. Üretici hallerin bulunduğu ve domates, yaş meyve ve sebzenin en önemli üretim merkezlerinden biri olan Antalya, söz konusu ürünlerin fiyatının belirlenmesinde etkin rol oynuyor. Antalya Büyükşehir Belediyemiz ile yaptığımız protokolle hal sistemimizdeki domates, yaş meyve ve sebzenin miktar ve fiyat endekslerini hesaplayıp her ayın 2'sinde kamuoyu ile paylaşacağız."

Eylül ayı "Hal Endeksi"

Açıklamaya göre, domates, sebze ve meyve işlem miktarları, eylül ayında bir önceki aya göre ortalama olarak yüzde 2,9, geçen yılın aynı ayına göre de ortalama yüzde 13,57 düzeyinde azalma gösterdi. Domates, sebze ve meyve işlem fiyatları ise eylül ayında bir önceki aya göre ortalama olarak yüzde 13,28, geçen yılın aynı ayına göre de ortalama yüzde 30,25 düzeyinde artış kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol