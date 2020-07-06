ANTALYA Temizlik işçileri, buldukları mücevheri belediyeye teslim etti Temizlik işçileri, buldukları mücevheri belediyeye teslim ettiANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi'nin temizlik işçileri, bir atık konteyneri yanında buldukları takı ve mücevheri, belediyeye teslim etti.

Temizlik işçileri, buldukları mücevheri belediyeye teslim etti

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi'nin temizlik işçileri, bir atık konteyneri yanında buldukları takı ve mücevheri, belediyeye teslim etti. Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kıymetli çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Muratpaşa Belediyesi'ne yakışanı yapmışlar dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nde görevli temizlik işçileri Fikret Tayhun, Okan Şahin ve Murat Denizkaya, bugün sabah saatlerinde atık konteynerlerini boşaltırken, konteynerin dışında duran kutuyu fark etti. Kutunun çöp olabileceğini düşünerek yerden alan Fikret Tayhun, içinde ağırlık hissedince, kutuyu açtı. Kutunun içinde bir miktar takı ve mücevheri gören Tayhun, önce birlikte çalıştığı arkadaşlarına haber verdi, ardından Temizlik İşleri Müdürü Meltem Dağlı'ya ulaştı. Günlük işlerini bir başka ekibe devreden belediye çalışanları, hemen belediyeye döndü ve sahibine ulaştırılması için, takı ve mücevherleri Başkan Uysal'a teslim etti. Başkan Uysal, takı ve mücevherlerin sahibine ulaşmak için kutunun nerede bulunduğu, ederinin ne kadar olduğu konusunda açıklama yapmayacaklarını söyledi.

Başkan Uysal, şöyle konuştu

Komşularımıza sesleniyorum. Yanlışlıkla attığını düşünen ve kendisinin olduğunu kanıtlayabilen komşumuza bunu teslim edeceğiz. Kıymetli çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Muratpaşa Belediyesi'ne yakışanı yapmışlar. Belli bir ücretle çalışan, bütün gün sokaklarımızı yaşanır hale getiren, temizleyen çalışma arkadaşlarımız aynı zamanda çocuklarına haksız kazanç, haram lokma yedirmeme konusunda da gerekli ahlaki duyarlılığı kesinlikle gösteriyor. Bu duyarlılıklarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçek anlamda ahlaki tutum, gerçek anlamda toplumcu düşünce, insandan yana düşünce işte budur. Yani sınırlı bir maaşınız olacak ama o mücevhere el atmayacaksınız. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum.

Kaynak: DHA