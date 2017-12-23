Antalya Teknesi Alabora Olan Hüseyin Öz Aranıyor

Teknesi alabora olan Hüseyin Öz aranıyor



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün teknesinin alabora olması sonucu denizde kaybolan Hüseyin Öz'ü (43) arama çalışmaları şiddetli rüzgar ve denizin çok dalgalı olması nedeniyle havadan yürütülüyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörlüğü ilaçlama biriminde çalışan veteriner hekim Hüseyin Öz, dün tekneyle tek başına balık tutmak için denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Boğaz mevkiinin 3- 4 kilometre açıklarında teknesi alabora olan Hüseyin Öz, denize düştü. Kıyıda bulunanların görüp, haber vermesiyle olay yerine sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıkları Hüseyin Öz'ün tekne devrildikten sonra bir süre yüzdüğünü, daha sonra gözden kaybolduğunu söyledi. Görgü tanıklarının gösterdiği bölgede sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.



ARAMALAR HAVADAN SÜRDÜRÜLÜYOR



Dün gece yürütülen çalışmalardan bir sonuç elde edilemezken, çalışmalara bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı. Boğaz mevkiine gelen sahil güvenliğe ait arama kurtarma ekibi şiddetli rüzgar ve denizin çok dalgalı olması ayrıca nokta olarak yer belirtilmemesi nedeniyle zodyak botla arama yapamadı. Aramalar havadan helikopter ve özel teçhizatlı uçak tarafından Belek ve Gazipaşa arasında sürdürülüyor. Hüseyin Öz'ün yakınları ve iş arkadaşları Boğaz mevkiinde gelecek iyi haberi bekliyor.