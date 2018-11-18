Antalya TBMM Başkanı Yıldırım, Antalya'da Düğüne Katıldı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burdur ziyaretinin ardından geldiği Antalya'da, Ak Parti Antalya kurucu İl Başkanı merhum Hamza Taş'ın kızı, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın kız kardeşi Zeynep Taş ile Mevlüt Demirez'in düğününe katıldı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burdur ziyaretinin ardından geldiği Antalya'da, Ak Parti Antalya kurucu İl Başkanı merhum Hamza Taş'ın kızı, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın kız kardeşi Zeynep Taş ile Mevlüt Demirez'in düğününe katıldı. Cam Piramit'te düzenlenen törende çiftin nikahını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel kıydı.