Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli olanlara plaket

ANTALYA (AA) - Antalya'da Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli olan 16 kişiye plaket verildi.

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kurumdan emekliye ayrılan personel ile bir araya geldi.

Yıllarca kuruma hizmet etmiş, kentin çiftçisine gönül vermiş personele çalışmalarından dolayı teşekkür eden Karaca, bundan sonra da sevdikleriyle sağlıklı ve huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni etti.

Karaca, emekli olan 16 personele plaket verdi.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet