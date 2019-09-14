Antalya şiddetli rüzgar ve doluya sahilde yakalandılar

14.09.2019 18:33

Şiddetli rüzgar ve doluya sahilde yakalandılar

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde şiddetli rüzgar ve doluya sahilde yakalanan tatilciler zor anlar yaşadı.

Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'ndeki İncekum Plajı'nda şiddetli rüzgar ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran yağış ve şiddetli rüzgara sahilde yakalanan tatilciler zor anlar yaşadı. Kıyıdaki tatilciler yağıştan korunmak için havlulara sarınırken, çocuklarını da aynı şekilde korumaya çalıştı.

Sahildekiler doludan korunmak için sığınacak yer ararken, yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle plajdaki otopark suyla doldu. Bazı tatilciler ise dolu yağışına rağmen denize girmeyi tercih etti.

YILDIRIM DÜŞTÜ AĞAÇLAR YANDI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ise ağaçlık alana yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Geniş bir alanda etkili olan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: DHA