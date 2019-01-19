Antalya Seminerde, Şehit Fethi Sekin Anıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde şoförlere yönelik kişisel gelişim ile iletişim semineri düzenlendi. Seminerde Şehit Polis Memuru Fethi Sekin videosu izletilirken, duygusal anlar yaşandı.

Kemer Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından Kemer Belediyesi'nin desteğiyle Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de otobüs, minibüs ve taksi şoförlerine yönelik kişisel gelişimle iletişim semineri düzenlendi. Seminere Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kemer Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Tıraş ve şoför esnafı katıldı.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen seminerde şoförlere giyim, davranış ve iletişim konularında bilgiler algı yönetimi ve iletişim uzmanı Neslihan Yahşi tarafından verildi. Konuşmaların ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Polat, ticari araç sürücülerinin uyması gereken trafik kurallarını görsellerle anlatarak bilgi verdi.

'SEMİNERDE FETHİ SEKİN ANILDI'

Sunum sonunda Murat Polat, Trafik kuralları hayat kurtarır, trafikçi hayat kurtarır sözüyle kendisi de trafik polisi olan Şehit Fethi Sekin ve diğer şehitleri anmak için salonda bulunanlara video izlettirdi. Videoyu izleyenler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Kemer Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Tıraş, Seminerimizde tüm şoförlerimize eğitim vermekteyiz. Bu Kemer Belediyesi ve Şoförler Odası işbirliği içerisinde yapılmakta. Tabii ki biz ilçemizin turizm merkezi olmasından dolayı, şoförlerimizin eğitimli olması fevkalade sevindiricidir. 3-4 yıldır seminerimize devam etmekteyiz. Bu yıl güzel sonuçlar aldığımıza eminiz ama bundan sonra daha da güzel olacağına inanıyoruz. Biz tamamen turizm odaklı bir ilçeyiz. İnsan odaklıyız, tamamen insanlara. İlk turist geldiği zaman havalimanına veya otobüs duraklarına ve otogarlara bizlerle karşılaşıyor. Ne kadar bizler sevgi, saygı, giyimimizle, tıraşımızla her konuda güzel olursak müşterinin de memnuniyeti o kadar güzel olur dedi.

'ŞOFÖRLER YABANCI DİL ÖĞRENMELİ'

Şoförlerin mutlaka dil bilmek zorunda olduğuna işaret eden Mustafa Tıraş, Hatta bu ilerideki zamanlarda mecbur olabilir. Ben gittiğim görüşmelerde Halk Eğitim, ASMEK gibi yerlerle de görüşeceğim mutlaka bu kursun alınmasını istiyoruz. Kemer'de bizim başka işimiz yok. Tarım yok, seracılık yok, malcılık yok ve turizme bağlı. Biz ne kadar müşteri memnuniyetini dile getirebilirsek o kadar iyi olacağına ben inanıyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA