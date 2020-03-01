: Antalya şehitler için binlerce araçlık konvoy

01.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:54

Şehitler için binlerce araçlık konvoy

ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Servisçiler Odası, İblib'de şehit olan 34 Mehmetçik için Antalya sokaklarında konvoy düzenledi. Al yıldızlı bayrakla donatılmış 1100 servis ve 2 binden fazla taksinin katıldığı konvoya, trafikteki diğer araç sürücüleri de destek verdi.

İdlib'de hain saldırı sonucu şehit olan 34 şehit ve Türk ordusuna destek için Antalya'da konvoy düzenlendi. AESOB tarafından düzenlenen organizasyona Başkan Adlıhan Dere, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik, Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, 1100 servis ve 2 binin üzerinde taksi katıldı. Türk bayrağıyla donatılan araçlar, Antalya sokaklarında korna çalarak gezdi. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda başlayan konvoy, 100. Yıl Caddesi, Kepez Belediyesi önü ve Sakarya Bulvarı'ndan geçti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 'İdlib'de hain saldırı sonucu askerlerimizin şehit edilmesinden sonra, Mehmetçiğimizin ve devletimizin yanında olduğumuzu göstermek için tüm taksi ve şoförlerle beraber tepki göstermek istedik. Esnaf ve sanatkarlar olarak, devletimizin her zaman yanındayız" dedi. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik ise 'Antalya Şoförler Odası olarak milletimizin, askerimizin ve ordumuzun yanındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah böyle şehit haberleri almayız. 2 binden fazla şoför esnafımızla birlikte konvoyda yerimizi aldık. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye konuştu. Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin de 'Türk ordusunun, emniyetimizin her zaman yanındayız. Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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