Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu
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Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu

Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel

RUSYA'nın uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından iki günde 20 bin turistin geldiği Antalya'da, plaj ve koylarda yoğunluk dikkat çekiyor.

RUSYA'nın uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından iki günde 20 bin turistin geldiği Antalya'da, plaj ve koylarda yoğunluk dikkat çekiyor. Ruslar, çoğunlukla vakitlerini plajda güneşlenerek geçiriyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Rusya'nın uyguladığı uçuş kısıtlaması 22 Haziran itibarıyla sona erdi. Kararı sevinçle karşılayan Rus turistler ise rezervasyon yaparak uçaklarla Antalya'ya geldi. İki günde Antalya'ya 20 binin üzerinde Rus turist geldi. Antalya Havalimanı'na ilk gün 29, ikinci gün 40 uçakla gelen 20 bin Rus turist, tatillerine başladı. 5 yıldızlı otelleri tercih eden Rusların en sevdiği destinasyonlardan biri olan Kemer ilçesinde de hareketlilik yaşanıyor. Ay Işığı Koyu'na gelen Rus turistler deniz kum ve güneşin keyfini sürüyor. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 25 dereceyi gösterdiği ilçede Ruslar çoğunlukla güneşlenmeyi tercih ediyor.


Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar

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