- Antalya sahillerinde pazar günü yoğunluğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Antalya sahillerinde pazar günü yoğunluğu

- Antalya sahillerinde pazar günü yoğunluğu Antalya'da hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenler Konyaaltı sahilinde yoğunluk oluşturdu.

14.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:01

- Antalya sahillerinde pazar günü yoğunluğu

ANTALYA - Antalya'da hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenler Konyaaltı sahilinde yoğunluk oluşturdu. Denizin ve güneşin tadını çıkaran bazı vatandaşların sahilde sosyal mesafe kuralını çiğnediği gözlendi.

Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığını 25, nem oranın ise yüzde 72 ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, hafta sonunu dışarıda değerlendirmek isteyen vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Vtandaşlar, denizin ve güneşin tadını çıkarırken sokağa çıkma kısıtlamaları kalkan 18 yaş altı çocuklarla ile gençler de falezlere yakın bölgedeki kayalık alanlardan atlayışlar gerçekleştirdi. Suyun çok güzel olduğunu belirten Volkan Yıldırım, "Yüksekten atlamak hoşumuza gidiyor. Sudan çıkmıyoruz. Çok eğlenceli" dedi.İç turizmin hareketlenmesiyle birlikte tatilcilerin de yoğunluk oluşturduğu sahilde, kimi vatandaşların sosyal mesafe kuralını çiğnedikleri gözlendi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilene göre, kentte gün içerisinde ve yarın gün boyu sağanak yağış bekleniyor.

- Antalya sahillerinde pazar günü yoğunluğu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada Haber
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı
Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki değişiklik nedeniyle Bekçiler, davranış ilkeleri eğitimi alacak
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki değişiklik nedeniyle Bekçiler, davranış ilkeleri eğitimi alacak
Bakan Albayrak'tan 'Milli Üretim' paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz
Bakan Albayrak'tan "Milli Üretim" paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
Fındık ihracatına Trabzonlu firmalar damga vurdu: Ülkeye 345 milyon 895 bin dolar kazandırdılar
Fındık ihracatına Trabzonlu firmalar damga vurdu: Ülkeye 345 milyon 895 bin dolar kazandırdılar
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emre Kınay Sezen Aksu Demet Evgar Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Karar Kadın Jandarma
Şu an buradasınız: - Antalya sahillerinde pazar günü yoğunluğu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 15:15:31. #1.14#
title