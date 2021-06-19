Rus heyeti incelemelerini tamamladı: İlk uçuş 22 Haziran'da
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Rus heyeti incelemelerini tamamladı: İlk uçuş 22 Haziran'da

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Haberler | Güncel

RUSYA Federasyonu'ndan Türkiye'ye tatil bölgelerindeki sıhhi ve epidemiyolojik durumu yerinde incelemek amacıyla gönderilen heyetin, Antalya'daki temasları tamamlandı.

RUSYA Federasyonu'ndan Türkiye'ye tatil bölgelerindeki sıhhi ve epidemiyolojik durumu yerinde incelemek amacıyla gönderilen heyetin, Antalya'daki temasları tamamlandı. Heyetin hazırladığı olumlu rapor sonucunda Rusya ile Türkiye arasındaki hava yolu seferlerinin 22 Haziran itibari ile yeniden başlatılmasına karar verildi.

Rusya Federasyonu Sıhhi Kontrol Dairesi Başkan Yardımcısı Şevkun İrina Gennadievna liderliğindeki Rus heyet, Antalya Havalimanı'nda, Side ve Belek'teki 5 yıldızlı turistik tesislerde, ören yerlerinde ve çeşitli sağlık kuruluşlarında 3 gün boyunca detaylı incelemede bulundu. Ziyaret süresince Rus heyetine Türk tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yetkilileri eşlik etti.Rus heyetinin Türkiye'deki Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamındaki uygulamalarına yönelik olumlu raporu sonucunda Rusya ile Türkiye arasındaki hava yolu trafiğinin 22 Haziran itibari ile tekrar açılmasına karar verildi.


Rus heyeti incelemelerini tamamladı: İlk uçuş 22 Haziran'da
Rus heyeti incelemelerini tamamladı: İlk uçuş 22 Haziran'da
Rus heyeti incelemelerini tamamladı: İlk uçuş 22 Haziran'da
Rus heyeti incelemelerini tamamladı: İlk uçuş 22 Haziran'da
Rus heyeti incelemelerini tamamladı: İlk uçuş 22 Haziran'da
Rus heyeti incelemelerini tamamladı: İlk uçuş 22 Haziran'da
Rus heyeti incelemelerini tamamladı: İlk uçuş 22 Haziran'da
Rus heyeti incelemelerini tamamladı: İlk uçuş 22 Haziran'da
Rus heyeti incelemelerini tamamladı: İlk uçuş 22 Haziran'da
Rus heyeti incelemelerini tamamladı: İlk uçuş 22 Haziran'da
Rus heyeti incelemelerini tamamladı: İlk uçuş 22 Haziran'da
Rus heyeti incelemelerini tamamladı: İlk uçuş 22 Haziran'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli

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