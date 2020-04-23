Antalya polisinden çocuklar için kortej Antalya polisinden çocuklar için kortej Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle kortej oluşturuldu.

Antalya polisinden çocuklar için kortej ANTALYA - Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle kortej oluşturuldu.Korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için, sokaklarda sirenlerini yakarak dolaşan polis araçlarından oluşan konvoy çocuk şarkıları eşliğinde sokak sokak gezip çocuklara ulaşmaya çalıştı. Antalyalı çocuklar ve aileleri ise bu coşkuya balkonlardan ortak oldu. Kaynak: İHA