ANTALYA Polis bagajında mangal yapılan araca el koydu
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ANTALYA Polis bagajında mangal yapılan araca el koydu

Polis bagajında mangal yapılan araca el koyduAntalya'da, üzerine 'teras' kurup bagaj kısmında mangal yaktığı otomobille caddelerde gezen sürücü Mehmet Şahin ve izin verdiği gerekçesiyle işyeri sahibi Murat Tokmak'a 6 bin lira cezai işlem uygulandı.

ANTALYA Polis bagajında mangal yapılan araca el koydu
14.05.2020 14:14 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:21

Polis bagajında mangal yapılan araca el koydu

Antalya'da, üzerine 'teras' kurup bagaj kısmında mangal yaktığı otomobille caddelerde gezen sürücü Mehmet Şahin ve izin verdiği gerekçesiyle işyeri sahibi Murat Tokmak'a 6 bin lira cezai işlem uygulandı. Mangal yakılan araç, otoparka çekildi. Tokmak, "İçkim yok, kumarım yok. Ben de böyle para harcıyorum" dedi.

Antalya'da otomobil aksesuarı satan Murat Tokmak, satın aldığı otomobilin tavanını keserek, bu bölüme tahtadan 'teras' çıktı. Bagaj kısmına ise mangal monte eden Tokmak, araçta bazı düzenlemeler yaptı. Aracın üzerindeki terasa 2 kişi çıkarken, bagaja montajını yaptığı mangalda etleri pişiren Tokmak, trafiğe çıktı ve 10 dakika cadde ve sokaklarda tur attı.

Görüntülerin sosyal medya ve televizyonlarda yayımlanmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Radar ekipleri, görüntülerden yola çıkarak, sürücü Mehmet Şahin ve işyeri sahibi Murat Tokmak'a ulaştı. Olay anında çekilen fotoğrafları gösteren polis, görüntülerdeki kişilerin onlar olup olmadığını sordu. Polisin sorusuna olumlu yanıt veren sürücü Mehmet Şahin ve işyeri sahibi Murat Tokmak'a toplamda 6 bin lira ceza kesilirken araç, trafik otoparkına çekildi. Polisin elindeki görüntüleri izleyen işyeri sahibi Tokmak, "Çok yakışıklı çıkmışım" dedi.

Daha önce de içinde havuz yaptığı otomobile polisin el koyduğunu ve 2 bin 500 lira ceza kesildiği söyleyen Tokmak, "Devletin kestiği parmak acımaz. Cezamız neyse öderiz. Biz bunu eğlenmek için çekmiştik. Yeteri kadar eğlendik. İçkimiz yok, kumarımız yok, biz de böyle para harcıyoruz" dedi.

Tokmak, başka projelerinin de yolda olduğunu söyledi.

ANTALYA Polis bagajında mangal yapılan araca el koydu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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