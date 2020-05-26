ANTALYA Patara'da iki eser daha bulundu
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ANTALYA Patara'da iki eser daha bulundu

Patara'da iki eser daha bulunduAntalya'nın Kaş ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 Yılı'nın teması olarak belirlenen dünyaca ünlü Patara Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, yüzlerce yıl öncesine ait iki heykel daha ortaya çıkartıldı.

26.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:45

Patara'da iki eser daha bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 Yılı'nın teması olarak belirlenen dünyaca ünlü Patara Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, yüzlerce yıl öncesine ait iki heykel daha ortaya çıkartıldı. Yeni bulunan heykelllerden birinin parçası üstünde Eros'un mini ayak parmakları olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından çalışmalar aralıksız sürdürülürken, kazı ekibi iki heykel daha buldu. Bu yılki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan heykel sayısı da 10'u geçti. Akdeniz Üniversitesi'nden Kazı Ekibi Başkahı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'ndeki yeni buluntuları sosyal medya hesabından paylaştı. 23 Mayıs'ta bulunan eserle ilgili Prof. Dr. Havva İşkan, "Bugün. Yeni bulunan bir heykel parçası üstündeki Eros'un minicik ayak parmaklarına dokunmak ve kazının heykel bulma rekortmeni henüz 20 yaşındaki öğrencim Baran'la sevincimiz" diye yazdı.

Çalışmalarına Ramazan Bayramı'nda da devam eden kazı ekibi bayramın ikinci günü de bir heykel daha buldu. Prof. Dr. Havva İşkan, heykelin çıkarılış anını paylaşarak, "Nasıl güzel bilseniz. Bir tane daha. Bu toprakların kültürü ve sanatı işte böyle binbir emekle ortaya çıkıyor. Bu vesileyle bir kez daha: Her bir kaçak kazı, tahrip edilen, kaçırılan her bir eski eser bizim kültürel kimliğimiz ve geçmişimiz için bıçak yarasıdır; vatan hainliğidir. ve bir kez daha: Bugün dünyanın en önemli müzelerini dolduran eserlerin sadece Anadolu'dan değil; bir zamanlar Osmanlı toprağı olan Mısır, Yunanistan, Irak ya da Ege adaları gibi coğrafyalardan götürüldüğünü unutmayın; hicran yaramızdır" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. İşkan, yeni çıkarılan eserlerle ilgili ayrıntılı bilginin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi. Eserlerin bayram sonrasında konservasyona gönderileceği belirtildi.

Antik kentin tiyatro sahne binasında önceki hafta yapılan kazılarda da 1,57 metre boyundaki başı olmayan Roma dönemine ait heykel bulunmuştu.

ANTALYA Patara'da iki eser daha bulundu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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