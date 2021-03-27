ANTALYA Otomobil 20 metrelik uçurumdan düştü 1 ölü

Otomobil 20 metrelik uçurumdan düştü 1 ölüAntalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille 20 metrelik uçurumdan düşen Ayşe Yakut (33) hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobil 20 metrelik uçurumdan düştü 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille 20 metrelik uçurumdan düşen Ayşe Yakut (33) hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Emişbeleni Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Yakut'un kullandığı 07 AEV 961 plakalı otomobil şehir merkezine seyir halinde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayıp, 20 metrelik uçurumdan düştü. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirirken, ekipler yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Ağır yaralanan Ayşe Yakut ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yakut, gece yarısı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı