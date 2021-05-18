ANTALYA ORUÇ REİS, İKMAL VE BAKIM İÇİN ANTALYA LİMANI'NDA

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, lojistik ikmal ve bakım için Antalya Limanı'na geldi.

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, lojistik ikmal ve bakım için Antalya Limanı'na geldi. Doğu Akdeniz'de doğal kaynaklarla ilgili sismik araştırmalar yapan ve uzun süredir açık denizde çalışmalarına devam eden sismik araştırma gemisi Oruç Reis, lojistik ikmal ve bakım için dün gece Antalya Limanı'na yanaştı. Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran'a kadar sürecek Navtex ilanının ardından, 23 Aralık 2020'de Antalya Limanı'ndan hareket etmişti. Sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden Oruç Reis, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar 2 boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı