ANTALYA Önce park halindeki araca sonra da mağaza vitrinine çarptı
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ANTALYA Önce park halindeki araca sonra da mağaza vitrinine çarptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Önce park halindeki araca sonra da mağaza vitrinine çarptıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yol kenarında park halindeki otomobile ardından da çeyiz mağazasının vitrinine çarptı.

Önce park halindeki araca sonra da mağaza vitrinine çarptı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yol kenarında park halindeki otomobile ardından da çeyiz mağazasının vitrinine çarptı.Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, otomobildeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Manavgat Devlet Hastanesi'nden Vergi Dairesi istikametine seyir halinde Ahmet Özen idaresindeki 35 ANG 980 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan 07 JU 933 plakalı otomobile arkadan çarptı. Hızını alamayan otomobil ardından kaldırıma çıkarak çeyiz mağazasının vitrinine çarptıktan sonra durabildi. Çarpmanın şiddetiyle 07 JU 933 plakalı otomobil de 07 AFC 293 plakalı hafif ticari araca vurdu. Kazada otomobiller ve çeyiz mağazasında maddi hasar meydana geldi.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Ahmet Özen ve henüz kimliği belirlenemeyen arkadaşı kendi imkanları ile otomobilden çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ahmet Özen ve arkadaşı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılar, ambulansta tedavi edilirken cep telefonlarını arabada unuttukları gerekçesiyle otomobilin yanına döndü. Yaralılar bu arada aracın yanında bekleyen iki kişiyle de tartıştı.

ANTALYA Önce park halindeki araca sonra da mağaza vitrinine çarptı
ANTALYA Önce park halindeki araca sonra da mağaza vitrinine çarptı
ANTALYA Önce park halindeki araca sonra da mağaza vitrinine çarptı
ANTALYA Önce park halindeki araca sonra da mağaza vitrinine çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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