Karısı boşanmak isteyince önce 2 yaşındaki oğlunu, sonra kendini astı

Karısı boşanmak isteyince önce 2 yaşındaki oğlunu, sonra kendini astı

Antalya'da, eşiyle boşanma aşamasında olan 33 yaşındaki adam, 2 yaşındaki oğlunu ve kendini ormanlık alanda ağaca asarak intihar etti.

Antalya'da, eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ersin B. (33), 2 yaşındaki oğlu Erden B. ve kendini ormanlık alanda ağaca asarak intihar etti.

AĞACA İPLE ASILMIŞ BİRİ ÇOCUK 2 KİŞİ GÖRDÜ

Olay, saat 18.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Milli Parkı'nda bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Piknik alanının yan tarafında bulunan ormanlık alanda ailesi ile adaçayı toplamaya çıkan Mesut Özalp, ağaca iple asılmış şekilde duran biri çocuk iki kişi gördü.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Özalp'in durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ersin B. ve oğlu Erden B.nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri ormanlık alandan çıkarıldı. Cenaze hizmetleri görevlisi küçük çocuğun cansız bedenini kucağına alarak cenaze aracına getirdi. Cenaze aracına konulan baba ve oğlunun cansız bedenleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Ersin B.nin, eşi Deniz B. ile boşanma aşamasında olduğu ve eşi tarafından uzaklaştırma kararı aldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (15)

  • ALİÇO:
    arkadaş bunalıma giren çocuklarını katlediyor bu nasıl birşey ne istiyonuz bu günahsızlardan
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • ÇAĞLAR:
    Keşke yetkililer bu seçimlere harcadıkları zamanın ve çabanın bir kısmını da, gittikçe ağırlaşan yaşam şartları yüzünden, çoğalan ''intihar ve aile facialarına'' karşı harcasa ve daha duyarlı olsa artık. !''İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN'' sözünü unuttuk mu yoksa. . ?
    Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.