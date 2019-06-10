Karısı boşanmak isteyince önce 2 yaşındaki oğlunu, sonra kendini astı
Antalya'da, eşiyle boşanma aşamasında olan 33 yaşındaki adam, 2 yaşındaki oğlunu ve kendini ormanlık alanda ağaca asarak intihar etti.
Antalya'da, eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ersin B. (33), 2 yaşındaki oğlu Erden B. ve kendini ormanlık alanda ağaca asarak intihar etti.
AĞACA İPLE ASILMIŞ BİRİ ÇOCUK 2 KİŞİ GÖRDÜ
Olay, saat 18.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Milli Parkı'nda bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Piknik alanının yan tarafında bulunan ormanlık alanda ailesi ile adaçayı toplamaya çıkan Mesut Özalp, ağaca iple asılmış şekilde duran biri çocuk iki kişi gördü.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Özalp'in durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ersin B. ve oğlu Erden B.nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri ormanlık alandan çıkarıldı. Cenaze hizmetleri görevlisi küçük çocuğun cansız bedenini kucağına alarak cenaze aracına getirdi. Cenaze aracına konulan baba ve oğlunun cansız bedenleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ
Ersin B.nin, eşi Deniz B. ile boşanma aşamasında olduğu ve eşi tarafından uzaklaştırma kararı aldırıldığı öğrenildi.
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KOPSUN KIYAMET ALLAHIMCevap Yaz Yayından Kaldır
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arkadaş bunalıma giren çocuklarını katlediyor bu nasıl birşey ne istiyonuz bu günahsızlardanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Keşke yetkililer bu seçimlere harcadıkları zamanın ve çabanın bir kısmını da, gittikçe ağırlaşan yaşam şartları yüzünden, çoğalan ''intihar ve aile facialarına'' karşı harcasa ve daha duyarlı olsa artık. !''İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN'' sözünü unuttuk mu yoksa. . ?Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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İNSANLIK ÇILDIRDI. . . ALLAHIM SONUMUZU HAYIR EYLE. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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çocuğun suçu ne nasıl babasın sen mahlukatCevap Yaz Yayından Kaldır
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