Antalya'nın zirvesinde kar, sahilinde deniz keyfi
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Antalya'nın zirvesinde kar, sahilinde deniz keyfi

15.11.2020 12:33 | Son Güncelleme: 15.11.2020 12:36
Antalya'nın zirvesinde kar, sahilinde deniz keyfi

Turizmin başkenti Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı, ilçenin sahilinde ise vatandaşlar denize girdi.

Turizmin başkenti Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı, ilçenin sahilinde ise vatandaşlar denize girdi.

İlçenin kayak ve turizm merkezi Saklıkent'in bir bölümü beyaza büründü.

Saklıkent Mountain Resort Hotel ve Kayak Kompleksinin genel müdürü Hasan Sevindi, kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde sabah uyanınca kar sürprizi ile karşılaştıklarını söyledi.

Kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetre olduğunu ve kayak merkezinde çok güzel bir manzara oluşturduğunu dile getiren Sevindi, "Zirvede kar topu oynayabilirken sahilde insanlar denize giriyor. Bu da Antalya'nın başka yerde bulunmayan en önemli güzelliklerinden." dedi.

Kasımda deniz keyfi

Konyaaltı Plajı'nda ise sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler, kendilerini Akdeniz'in serin sularına bırakıyor. Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece olduğu kentte, kasımda yüzmenin keyfi yaşanıyor.

Güneşin bütün ışıltısıyla kendini gösterdiği şehirde sahiller, güneşlenenlerle dolarken, kimi sahilde kitap okumayı kimi de yürüyüş yapmayı tercih ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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