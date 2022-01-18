Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar sevinci - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar sevinci

İhlas Haber Ajansı / Adem Durmaz - Haberler | Güncel

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar sevinci Antalya'nın Korkuteli ilçesinde geçe geç saatlerde başlayan kar yağışı ilçeye beyaza bürüdü.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar sevinci

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde geçe geç saatlerde başlayan kar yağışı ilçeye beyaza bürüdü. Antalya'ya 45 kilometre mesafede bulunan Korkuteli ilçesinde vatandaşlar sabah kar yağışı ile uyandı. Önceki gün gece aralıklarla etkili olan kar yağışında, ilçenin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü Korkuteli'nde de aralıklarla süren kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. "Sabah gözümüzü karla açtık" diyen Hatice Yılmaz, "Korkuteli uzun zamandır çok soğuktu, karla birlikte hava biraz daha yumuşadı. Sabah uyanır uyanmaz karı görmek çok mutlu etti. Geçen sene kar çok daha erken gelmişti, bu yıl gecikti. Yağan kar hem mikropların kırılması için iyi olur hem de tarım arazilerine faydası dokunur" dedi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar sevinci

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar sevinci

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar sevinci

Meteoroloji 19 ili uyardı! İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 19 ili uyardı! İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor

 Kar kalınlığının 2 insan boyunu aştığı Muş'tan bir kare! Ekipler milim milim ilerliyor

Kar kalınlığının 2 insan boyunu aştığı Muş'tan bir kare! Ekipler milim milim ilerliyor
İhlas Haber Ajansı / Adem Durmaz - Son Dakika Haberleri

Korkuteli, Antalya, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title