Antalya Mardan'ın Borcu İçin Rolls-Royce'a El Konuldu

Mardan Palace'ın bir tur şirketine borcu nedeniyle sahibi Azeri işadamı Telman İsmailov'un oğlu Sarkan İsmailov'a ait 2 milyon lira değerindeki Rolls-Royce Ghost marka otomobile icra yoluyla el konuldu. 15 gün içinde borç ödenmediği takdirde araç icra yoluyla satışa çıkarılacak.



Antalya'nın Kundu bölgesinde Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında 1.4 milyar dolara mal edilen ve 2010'da 'Dünyanın En Lüks Oteli' seçilen Mardan Palace Hotel, borçları yüzünden zor günler yaşıyor. Daha önce bazı banka borçları yüzünden icralık olan otelde bir süre önce rezervasyon alımları da durduruldu. Açılışında Sharon Stone, Richard Gere, Shakira, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızları ağırlayan Mardan Palace Hotel'e son olarak geçen salı günü ANS Tur'a ait borcu nedeniyle icra gönderildi.



465 bin lira alacağı karşılığı icra takibi başlatan tur şirketinin avukatları Ferda Perihan Savaşcı ve Özgür Savaşcı, geçen salı günü Antalya 4'üncü İcra Müdürlüğü aracılığıyla otele giderek icra işlemlerine başladı. Otelin parkında bulunan Telman İsmailov'un oğlu Sarkan İsmailov'a ait 2008 model Rolls-Royce Ghost marka yaklaşık 2 milyon değerindeki otomobil, icra memurları aracılığı ile haczedilerek yediemin otoparkına çekildi. Borç ödenmediği takdirde lüks otomobil açık artırma usulü ile icradan satılacak.



ARAÇLARI ÖNCE KAÇIRDILAR



ANS Tur'un avukatlarından Özgür Savaşcı, müvekkillerinin, geçen yıl otele götürdüğü müşterilerden dolayı 628 bin lira alacağı bulunduğunu belirtti. Mardan Otel'in kendilerine 168 bin TL ödeme yaptığını anlatan Savaşcı, Ancak borcun tamamı ödenmedi. Daha önce otele hacze gitmiştik. Fakat Sarkan İsmailov otel borcuna karşı bize senet verdi. Yine ödeme yapılmadı. Biz de temsil ettiğimiz şirketin alacağını tahsil için icra takibi başlattık. Geçen salı günü haciz işlemleri için gittik. Masraflarla toplam 465 bin liralık borç var. Otoparkta 2 adet Rolls-Royce otomobil vardı. Haciz edeceğimizi anlayınca bu araçları kaçırdılar. Biz de oteldeki eşyalara haciz koymak istedik. Bunun üzerine araçları getirdiler. Borca karşı bir araca haciz yoluyla el koyduk dedi. Avukat Savaşcı, borcun 15 gün içinde ödenmemesi halinde aracı icra kanalıyla satışa çıkaracaklarını kaydetti.



180 BİN METREKARE ALANDA



Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov'un sahibi olduğu AST 1989 Group'un, Türkiye'deki en önemli turizm yatırımı olan Mardan Palace Oteli, 180 bin metrekare alanda konumlu. Yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan Mardan Palace Oteli, İstanbul'un tarihi yapılarından esinlenilerek inşa edildi.