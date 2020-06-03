ANTALYA LİKYA YOLU, AYLAR SONRA YÜRÜYÜŞÇÜLERLE BULUŞACAK
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ANTALYA LİKYA YOLU, AYLAR SONRA YÜRÜYÜŞÇÜLERLE BULUŞACAK

Güneyin en uzun, popüler ve göz kamaştırıcı yürüyüş rotası olan 555 kilometrelik Likya Yolu, Covid-19 salgını kısıtlamalarının ardından doğaseverle buluşmaya hazırlanıyor.

03.06.2020 08:38 | Son Güncelleme: 03.06.2020 08:45

Güneyin en uzun, popüler ve göz kamaştırıcı yürüyüş rotası olan 555 kilometrelik Likya Yolu, Covid-19 salgını kısıtlamalarının ardından doğaseverle buluşmaya hazırlanıyor.

İngiliz asıllı trekkingci ve araştırmacı Kate Clow tarafından 1999 yılında rotaları belirlenerek yürüyüşe açılan ve güneyin en uzun rotası olarak bilinen Likya Yolu, 2020 yaz dönemi için yürüyüşçülerle buluşmaya hazırlanıyor. Antik Likya'nın kıyıları ve dağlarının güzelliğiyle konuklarını büyülüyen Likya Yolu, toplam 555 kilometrelik bir rota olarak Türkiye'nin ilk uzun yürüyüş rotası özelliğini taşıyor. Likya Yolu, Muğla'nın Ovacık bölgesinden başlayarak Antalya Geyikbayırı'nda sonlanıyor.

Likya Yolu'nda 20'den fazla parkur ve Kalabantia, Sidyma, Pydnai, Letoon, Xanthos, Patara, Phellos, Antiphellos, Sebeda, Apollania, Aperlai, Teimussa, Simena, Soura, Andriake, Myra, Belos, Gagai, Melanippe, Olimpos ve Phaselis antik kentleri yer alıyor.

Fransız Grande Randonnee sistemiyle işaretlenmiş Likya Yolu'nun en çok tercih edilen parkurları, Olympos'tan başlayıp Musa Dağı'nın zirvesinde (780m) son bulan, gidiş-dönüş 5 saatlik Olympos-Musa Dağı-Lost City parkuru. Olympos'tan başlayıp Çıralı'dan geçen parkur, çınar ağaçları, dereleri ve alabalık lokantaları ile ünlü Ulupınar'da son buluyor. Musa Dağı'nın zirvesinden başlayan ve Adrasan sahilinde tamamlanan 7 saatlik Olympos-Adrasan parkuru ile Olympos antik kentinden geçerek sahilden devam eden ve Ceneviz Koyu'nu gören ormanda son bulan kısa Olympos-Cennet parkuru ve Gelidonya Feneri'nden geçerek 5 Adalar ve deniz manzarası eşliğindeki en güzel parkurlardan biri olan 7 saatlik Karaöz-Adrasan parkuru diğer parkurlardarn bazıları.

DERELER TERTEMİZ OLMUŞ

Antalyalı dağcı Cuma Gök, yürüyüşçülerle buluşmaya hazırlanan Likya Yolu'nun en güzel yürüyüş parkurlarına sahip olduğunu belirterek, "Covid-19 salgını nedeniyle uzun zamandır Likya Yolu'na gelememiştik. Şimdi gördüklerimiz bizi çok şaşırttı. Dereler tertemiz olmuş. Doğa adete kendini yenilemiş. Bu beni çok mutlu etti" dedi.

3 ZİRVEDEKİ BAYRAKLARI DEĞİŞTİRDİ

Likya Yolu'ndaki 3 zirvede, doğa şartları nedeniyle yıpranmış olan Türk bayraklarını yenileriyle değiştirdiğini söyleyen Gök, bunların 2010 rakımlı Karadağ zirvesi, 2640 rakımlı Tunç Dağı zirvesi ve 1890 rakımlı Kartepe zirvesi olduğunu söyledi.

ANTALYA LİKYA YOLU, AYLAR SONRA YÜRÜYÜŞÇÜLERLE BULUŞACAK

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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