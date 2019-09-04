Antalya kükürtlü suya girerek serinleyip, şifa arıyorlar

04.09.2019 11:25

Kükürtlü suya girerek serinleyip, şifa arıyorlar

Antalya'nın Demre ilçesinde oturanlar ve buraya tatile gelenler, yaz-kış buz gibi suda serinlemek için Çayağzı Limanı üzerindeki kükürtlü su kaynaklarını tercih ediyor. Çeşitli hastalıklara da iyi geldiği söylenen suya girenler şifa arıyor.

Demre'ye gelenler, Çayağzı Limanı yolunun sağından ve solundan fışkıran buz gibi kükürtlü suyla karşılaşıyor. Yolundan sağında ve solunda akan iki derenin de suyu buz gibi, yaz kış 12-13 derece civarında. Dışarıda ise sıcaklık nemle birleşince 40 derece dolayında hissediliyor. Demreliler ve Demre'ye tatile gelenler sıcaktan bunalınca soluğu burada alıyor. Türkiye'nin şifalı sular kataloğunda da yer alan soğuk suya girenlerin vücudu dinleniyor.

Girenlerin kas ağrılarını giderdiğine inanılan sudan çıkıldığında duş alınmadığı takdirde, vücut 4-5 saat serin ve rahat kalabiliyor. Su ayrıca birçok hastalığa iyi geliyor. Güneş yanıklarını, sinek ısırmalarından oluşan sivilceleri yok ediyor ve mantar hastalıklarını iyileştiriyor. Suyun yakınındaki çamurun da birçok cilt hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Soğuk suya gelenler burada çamur banyosu da yapıyor. Buradaki su kaynağında bin yıllık, Bizanslılardan kalan dar ve derin bir havuz bulunuyor. Özellikle çocuklar ve gençler buradaki havuza atlıyor. Buradaki havuzlar ve sular, Demre Belediyesi ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) ortak projesiyle 3 yıl önce yeniden düzenlendi. Bölgede bu sezon öncesi Demre Belediyesi tarafından dinlenme tesisleri yenilendi.

Aynı bölgede yolun solunda ise 'Burguç' adı verilen bir kayadan fışkıran şifalı sular bulunuyor. Burada da aynı şekilde düzenleme yapıldı. Bu suyun aç karna içildiği zaman bağırsakları temizlediği, mide hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Demre'de sıcaktan bunalanların şifa bulduğu, girdiği zaman sıcaklığı hissetmediği sular gün boyu akına uğruyor.

'ÇIKMAK İSTEMİYORSUNUZ'

Ali Keskin, Ankara'dan ilk defa Demre'ye soğuk suya geldim. Harika bir yer. Soğuk suya girdiğiniz zaman vücut dinleniyor. Artı bu çamurun da cilt hastalıklarına, ağrılara, sızılara iyi geldiği söyleniyor. Soğuk suya girdiğiniz zaman çıkmak istemiyorsunuz. Harika bir yer dedi.

'BURASI ÇOK GÜZEL'

İstanbul'dan gelen Nuray Malcanlı Alparslan, Demre'ye ilk defa geliyorum. Bu soğuk suya da ilk defa giriyorum. Burası çok güzel. Ben bu suya bayıldım. İnsanı çok mutlu ve huzurlu hissettiren bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Mükemmel bir yer diye konuştu.

'KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BİR GÜZELLİK'

Yasin Avcı, Suyumuz kükürtlü ve soğuktur, rahatlatıcıdır. Güneş yanıklarına, sinek ısırmalarına çok iyi gelir. Bu yaz sıcağında gelip serinlemenizi bekleriz. Keşfedilmeyi bekleyen bir güzellik suyumuz dedi.

'SICAKLIĞI HİSSETMEZSİNİZ'

İsmail Can Uyar da Suyumuz çok güzel ve şifalıdır. Suya girdiğinizde sıcaklığı hissetmezsiniz. Vücudunuzu dinlendirir. Sudan çıktıktan sonra duş almazsanız vücudunuz 4-5 saat serin kalır diye konuştu.

Kaynak: DHA