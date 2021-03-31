ANTALYA Kucağında köpeğiyle otomobil kullandı
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ANTALYA Kucağında köpeğiyle otomobil kullandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kucağında köpeğiyle otomobil kullandıAntalya Aspendos Bulvarı üzerinde otomobille seyir halinde olan bir sürücü, kucağındaki köpeğiyle ilginç görüntü oluşturdu.

Kucağında köpeğiyle otomobil kullandı

Antalya Aspendos Bulvarı üzerinde otomobille seyir halinde olan bir sürücü, kucağındaki köpeğiyle ilginç görüntü oluşturdu.

Otomobiliyle seyir halindeyken şoför mahallindeki camı açarak köpeğinin dışarı izlemesine izin veren sürücü, aynı anda aracını da kullandı. Meraklı bakışlara aldırmadan yoluna devam eden sürücüyü ve köpeğini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Köpeği görüntülemek isteyen bazı vatandaşlar aracın yanında yavaşlayarak, cep telefonlarıyla o anları kayıt altına aldı. Kimileri görüntüyü ilginç bulurken, kimileri de trafikte bu şekilde araç kullanmanın tehlikeli olduğunu kaydetti.

ANTALYA Kucağında köpeğiyle otomobil kullandı
ANTALYA Kucağında köpeğiyle otomobil kullandı
ANTALYA Kucağında köpeğiyle otomobil kullandı
ANTALYA Kucağında köpeğiyle otomobil kullandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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