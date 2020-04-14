ANTALYA 'Koronavirüse karşı bulunduğu söylenen her ilaca inanmayın'
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Coşkun Usta, Rusya, Güncel

ANTALYA 'Koronavirüse karşı bulunduğu söylenen her ilaca inanmayın'

'Koronavirüse karşı bulunduğu söylenen her ilaca inanmayın'AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, koronavirüse karşı bulunduğu iddia edilen her ilaca inanılmaması gerektiğini söyledi.

14.04.2020 08:59 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:02
ANTALYA 'Koronavirüse karşı bulunduğu söylenen her ilaca inanmayın'

'Koronavirüse karşı bulunduğu söylenen her ilaca inanmayın'

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, koronavirüse karşı bulunduğu iddia edilen her ilaca inanılmaması gerektiğini söyledi.

Pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgınına karşı, dünya genelinde aşı çalışmaları sürüyor. Enfekte olan hastaların tedavisinde ise yine birçok ilaç kullanılıyor. Koronavirüse karşı bulunduğu iddia edilen ilaçlarla ilgili konuşan AÜ Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, ilaç geliştirme sürecinin 5 ila 10 yıl arasında değiştiğini, Rusya'da bulunduğu söylenen ilacın daha önce sıtma tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğunu söyledi.

'5 İLA 10 YIL ARASINDA SÜRÜYOR'

İlaç geliştirmenin basit bir kavram olmadığını belirten Prof. Dr. Usta, "Bir şeyin bir hastalığa iyi gelmesi, onun ilaç olacağı anlamına gelmez. Yani bunun yan etkilerinin tamamının araştırılması gerekiyor. Bu yan etkileri insanlar üzerinde araştıramazsınız. Bilinmeyen bir madde önce insan üzerinde araştırılamaz. Sadece hayvanlar üzerindeki araştırmalarda bile 1-2 yıllık bir sürece ihtiyaç var. Tam anlamıyla bir ilacın piyasaya çıkması 5 ila 10 yıl aralığında sürüyor" dedi.

'KESİNLİKLE İNANILMAMASI GEREKİYOR'

Prof. Dr. Coşkun Usta, insanların şu anda bir umut aradığını ve bazı kişilerin bu duyguları suistimal etmek isteyeceğini belirterek, "Koronavirüsle ilgili olarak da birçok kişi çıkıp 'bunu buldum, şu iyi geliyor' diyecektir. Bir maddenin bir şeye iyi gelmesi, ilaç olacağı anlamına gelmez. Bunlar ilaç olarak topluma sunulamaz. İlaç geliştirdim diyen herkese, kesinlikle inanılmaması gerekiyor. Çünkü toplumun şu anda umut aradığı, iyi gelen her şeye umutla yaklaştığı bir dönemdeyiz. Bu dönemde bu duyguları suistimal etmek isteyen kişiler çıkacaktır" diye konuştu.

'YENİ BİR İLAÇ KEŞFEDİLMEDİ'

Daha önce kullanılan ilaçların koronavirüse karşı denendiğini söyleyen Prof. Dr. Usta, "Rusya'da bulunduğu söylenen ilaç da Türkiye'de kullandığımız ilacın bir türevi. Daha önce influenza için denedikleri ilaçları koronavirüse karşı denemeye başladılar. Yeni bir ilaç keşfedilmiş gibi düşünmemek lazım. İlaç geliştirmek çok uzun bir süredir. Bunlar var olan ve sıtma tedavisinde kullanılan ilacı koronavirüse karşı denemeye başladılar. Hidroksiklorokin'in koronavirüse karşı işe yaraması üzerine bu ilacın da işe yarayacağını düşünerek denemeye başladılar" dedi.

'İLACIN DENEME SÜRECİ ÇOK LEGAL DEĞİL'

Rusya'da tedavi için denenen ilacın psikiyatrik yan etkilerinin olduğunu belirten Prof. Dr. Coşkun Usta, şöyle konuştu:

"Yeni bir ilaç keşfedilme durumu söz konusu değil. Aslında buradaki deneme süreci de çok legal değil. Ancak o kadar ciddi bir pandemi yaşıyoruz ki ne iyi gelirse denemeye çalışıyorlar. Daha sonra bununla ilgili çalışmalar devam edecektir. Rusya'dan getirilen ilaç ile Türkiye'deki ilaç arasında yan etki açısından bazı farklılıklar var. Rusların kullandığı ilacın daha fazla psikiyatrik yan etkisi var. Örneğin depresyon ve anksiyete hastaları bu ilacı kullanırlarsa, anksiyeteleri, depresyonlarında bir artış meydana gelebiliyor. Zaten koronavirüs gündemiyle insanların sıkıntıları çok büyük, o nedenle bu ilacı kullananlarda böyle bir yan etki görülme olasılığı çok fazla artacaktır."

ANTALYA 'Koronavirüse karşı bulunduğu söylenen her ilaca inanmayın'

Kaynak: DHA

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