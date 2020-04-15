ANTALYA Korkuteli'de kaza 2 yaralı Korkuteli'de kaza 2 yaralıANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Korkuteli'de kaza 2 yaralı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. K.Ü.'nün kullandığı 07 P 1529 plakalı kamyonetle karşı yönden gelen M.A.'nın kullandığı 07 SEH 40 plakalı minibüs çarpıştı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, sürücüler yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüler ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde kamyonetle karşı yönden gelen minibüsün şiddetli şekildeki çarpışma anı yer aldı.

GÖRÜNTÜ DURUMU

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Kaza anı

Haber-Kamera Adem DURMAZ KORKUTELİ(Antalya),(DHA)

Kaynak: DHA