Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak.

Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
11.07.2020 00:20 | Son Güncelleme: 11.07.2020 00:25

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 42 GY 482 plakalı açık kasa kamyonet ile yine sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 FGV 29 plakalı kapalı kasa kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi ölürken 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi Politika
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti Ekonomi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler Politika
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır Güncel
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması...
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi Spor
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Aylar sonra gelen hamle! DSÖ, koronanın kaynağını araştırmak üzere Çin'e uzman ekip gönderdi
Aylar sonra gelen hamle! DSÖ, koronanın kaynağını araştırmak üzere Çin'e uzman ekip gönderdi
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
AK Parti milletvekili Alpay Özalan'dan Ayasofya paylaşımı: Fethin sembolü artık mahzun değil
AK Parti milletvekili Alpay Özalan'dan Ayasofya paylaşımı: Fethin sembolü artık mahzun değil
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Demet Akbağ Kemal Sunal Coşkun Sabah Bergüzar Korel
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Karar Ankara Temmuz Ayasofya
Şu an buradasınız: Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 00:33:52. #1.15#
title