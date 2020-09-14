ANTALYA Kılıçdaroğlu'dan Başkan Böcek'e ziyaret Kılıçdaroğlu'dan Başkan Böcek'e ziyaret (2)PARTİLİLERLE İKİ SAAT TOPLANTIKoronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle doktorları tarafından özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret için Antalya'ya gelen...

Kılıçdaroğlu'dan Başkan Böcek'e ziyaret (2)

PARTİLİLERLE İKİ SAAT TOPLANTI

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle doktorları tarafından özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret için Antalya'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Kılıçaroğlu'nun il başkanlığı ziyareti kısa sürerken, ardından geçtiği Büyükşehir Belediyesi'nde Belediye Başkan vekili Mehmet Hacıarifoğlu, CHP İl Başkanı Nusret Bayar, CHP Antalya milletvekilleri ve CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla yaklaşık iki saat süren toplantı yaptı.

Kılıçdaroğlu, toplantının ardından Antalya'dan ayrıldı.

Kaynak: DHA