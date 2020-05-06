ANTALYA Kesici aletle işkence yapılan köpeği sahiplendi, 'Ailesi biz olacağız' dedi

Kesici aletle işkence yapılan köpeği sahiplendi, 'Ailesi biz olacağız' dediAntalya'nın Serik ilçesinde, kesici aletle işkence yapılan ve tedaviye alınan başıboş Alman kurdu cinsi gebe köpeği, ilçede oturan Tuğba Güner sahiplendi.

Kesici aletle işkence yapılan köpeği sahiplendi, 'Ailesi biz olacağız' dedi

Antalya'nın Serik ilçesinde, kesici aletle işkence yapılan ve tedaviye alınan başıboş Alman kurdu cinsi gebe köpeği, ilçede oturan Tuğba Güner sahiplendi. Evli ve 2 çocuk annesi 7 aylık hamile Tuğba Güner, "Ben hamile, o hamile, artık geçinip gideceğiz. İsmini 'Loya' koyduk. Bundan sonra Loya'nın ailesi biz olacağız. Artık şiddet görmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Serik'in Alacami Mahallesi'nde yaşayanlar, perşembe günü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesici aletle başı ve sol bacağından yaralanan sokak köpeğiyle ilgili Belediye Meclis üyesi Ayşegül Yılmaz'a haber verdi. Yılmaz, belediyeyle irtibata geçerek, hayvanın kısa sürede Serik'te bulunan özel veteriner kliniğine sevkini sağladı. Başında ve sol bacağında kesici alet yarası olan, Alman kurdu cinsi 1 yaşındaki köpek, tedaviye alındı. Veteriner kliniğinde tedavisi devam eden köpeğin sahiplendirilmesi için sosyal medya aracılığıyla ilanlar verildi. İlçede oturan Tuğba Güner de ilanı görerek köpeği sahiplenmek istedi. Eşinin de onayını alan 2 çocuk annesi ve 7 aylık hamile Tuğba Güner, Belediye Meclis Üyesi Ayşegül Yılmaz ve veteriner hekim Faruk Ogan ile irtibata geçerek hayvanı sahiplenmek istediğini söyledi. Veteriner kliniğine gelen Tuğba Güner ve eşi, hayvanı sahiplendi.

'BİRDEN DURDUM, İÇERİ GİRDİM'

Tuğba Güner, hayvansever bir arkadaşının kendisini arayıp, köpeğin durumundan bahsettiğini ve sahiplendirileceğini söylediğini anlattı. Kendisinin 7 aylık hamile olduğunu aktaran Güner, hamile olduğu için başta çok endişelendiğini anlattı. Tuğba Güner, "Kaldırabilir miyim diye düşündüm ama beni bir şey buraya çekti. Veterinerin önünden geçerken birden durdum, içeri girdim. Köpeği veterinerlik içerisinde tedavi gördüğü kafeste gördüm. Sevdim, dışarı çıktım, eve gittim. Daha sonra eşimi aradım. 'Çok cana yakın bir köpek ne yapalım' dedim. O da bana 'tamam' dedi. Benim de istediğim oydu. Öyle karar verdik. 'Biz alalım' dedik. 2 kızım var. Ben hamile, o hamile, artık geçinip gideceğiz. İsmini 'Loya' koyduk. Bundan sonra Loya'nın ailesi biz olacağız. Artık şiddet görmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

'FOTOĞRAFLARA BAKTIKÇA GÖZLERİM DOLDU'

Okan Güner, "Eşim bana fotoğraflarını attığında gözüme inanamadım. Fotoğraflara baktıkça gözlerim doldu. Böyle bir vicdansızlığa inanamıyorum. Eşim sonradan tekrar aradığımda 'alalım mı?' dediğinde hiç düşünmeden 'alalım' dedim. 'Direkt alıp sahiplenelim' dedim. Ona ve yavrularına güzel bir yuva olacağı, artık mutlu ve huzurlu bir yuvası olduğu için ben çok mutluyum. Petshoplardan hayvan alınmasına kesinlikle karşıyım. Sokakta binlerce can var ki onların sahiplenmelerini istiyorum" diye konuştu.

'TUĞBA HANIM DOĞRU BİR İNSAN'

Hayvansever ve Belediye Meclis Üyesi Ayşegül Yılmaz da şöyle dedi:

"Biz ilanlarımızı açmıştık, birçok talep geldi. Bunların içerisinden bir aileyi tercih etmek istiyorduk. Bence kesinlikle Tuğba hanım doğru bir insan. Çünkü köpek şiddet gördüğü için fiziksel acıları ile birlikte iyileşmesi gereken ruhsal acıları da var. Yakinen aile ortamında birinin ilgilenmesiyle geçmesi gerekiyor. Biz çok mutlu olduk. İnşallah çok mutlu bir ailede yaşayacaklar. Mutlu bir geleceği olacak."

Kaynak: DHA