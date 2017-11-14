Antalya Kemer'de Sahile Balina Leşi Vurdu

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde yaklaşık 5 metre boyunda yavru balina leşi kıyıya vurdu.



Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi'ndeki sahilde sabah saatlerinde bir hayvan leşi olduğu ihbarında bulunuldu. Olay yerine giden jandarma ekipleri Kemer Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Kemer Belediyesi'nde görevli veteriner Seda Başkaya olay yerine gelerek balina leşi üzerinde inceleme yaptı.



4 metre 80 santim boyunda ölçülen balinanın fotoğrafları Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu'na da gönderildi. Dün gece bölgede yaşanan fırtına sonrası sahile vurduğu tahmin edilen yavru balinanın ağız kısmından yara aldığı ve vücudunun birçok yerinde yara izleri bulunduğu belirlendi. Bölgede yaşayanlar balina leşini meraklı gözlerle izlerken, böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını söyledi.



Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, balinaların Türkiye'de zaman zaman görüldüğünü belirtirken, balinaların Doğu Akdeniz ekosistemine girdiğinde beslenmeyle ilgili sıkıntı yaşadığını aktardı. Besin problemi yaşadığı için ölmüş ve fırtınayla birlikte kıyıya vurmuş olabileceğini kaydeden Gökoğlu, bilimsel adı 'ziphius cavirostris' olan 'Cuvier gagalı balinası' türü olduğu tahmin edilen balinanın Doğu Akdeniz'e nadir geldiğini vurguladı.