ANTALYA KAYIP KAMPÇIYI ARAMA ÇALIŞMALARI 11. GÜNDE DE SÜRDÜ
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ANTALYA KAYIP KAMPÇIYI ARAMA ÇALIŞMALARI 11. GÜNDE DE SÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kemer ilçesine kamp yapmaya gelen, fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Mustafa Yıldırım'ı (60) arama çalışmaları 11. gününde de sürdü.

Antalya'nın Kemer ilçesine kamp yapmaya gelen, fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Mustafa Yıldırım'ı (60) arama çalışmaları 11. gününde de sürdü. Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı'da kamp alanına gelerek, tatilini geçiren Mustafa Yıldırım, 24 Mayıs'ta fotoğraf çekmek için dağlık alana gitti. Yıldırım'dan bir daha haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. Kayıp Yıldırım'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından karadan, JAK timleri tarafından da denizden yürütülüyor. 11 gündür herhangi bir ize rastlanılamayan Mustafa Yıldırım'ı arama çalışmaları bugün de Çıralı, Ulupınar ve Beycik ile Maden Koyu bölgesinde yürütülüyor.

ANTALYA KAYIP KAMPÇIYI ARAMA ÇALIŞMALARI 11. GÜNDE DE SÜRDÜ
ANTALYA KAYIP KAMPÇIYI ARAMA ÇALIŞMALARI 11. GÜNDE DE SÜRDÜ
ANTALYA KAYIP KAMPÇIYI ARAMA ÇALIŞMALARI 11. GÜNDE DE SÜRDÜ
ANTALYA KAYIP KAMPÇIYI ARAMA ÇALIŞMALARI 11. GÜNDE DE SÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ANTALYA KAYIP KAMPÇIYI ARAMA ÇALIŞMALARI 11. GÜNDE DE SÜRDÜ - Haberler
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