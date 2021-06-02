ANTALYA İŞYERİNİN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ
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ANTALYA İŞYERİNİN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da bir zincir AVM'nin asma tavanı büyük gürültüyle çöktü.

Antalya'da bir zincir AVM'nin asma tavanı büyük gürültüyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi. Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Aliya İzzet Begoviç Caddesi üzerinde bulunan zincir AVM'de meydana geldi. Asma tavandan ses geldiğini fark eden işyeri çalışanları ve müşterileri dışarı çıktığı anda tavan büyük gürültüyle çöktü. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, ölen ya da yaralanan kimse olmadığını tespit etti. İşyerinde maddi hasara neden olan çökmenin nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA İŞYERİNİN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ
ANTALYA İŞYERİNİN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ
ANTALYA İŞYERİNİN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ
ANTALYA İŞYERİNİN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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