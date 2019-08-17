ANTALYA İrem Derici Ne varsa 90'ların sanatçılarında var

17.08.2019 15:24

İrem Derici Ne varsa 90'ların sanatçılarında var

Antalya'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan pop şarkıcısı İrem Derici, Ne varsa 90'ların sanatçılarında var dedi. Konserde İrem Derici talihsiz bir de kaza geçirdi ve dans ederken pantolonu yırtıldı.

Kemer'deki Club Aura'da İrem Derici konseri düzenlendi. DJ Serkan'ın çaldığı müzikler ve go go dansçılarının gösterileriyle eğlenen İrem Derici hayranları, saat 02.00'de sahneye çıkan şarkıcıyla coştu. 1 saat süren konserde İrem Derici, aldığı kilolar ve giydiği neon kıyafetiyle dikkati çekerken, en büyük sıkıntı ise Antalya'nın nemi ve yırtılan pantolonu oldu.

ANTALYA SICAĞI BUNALTTI

İlk şarkısının ardından sıcağın bunalttığını belirten İrem Derici, Malum Antalya çok sıcak, yağmur yağmış bir de nemini almış diyeceğim ama hayır damımı (evin çatısı) bile almadı dedi.

'HİÇBİR COVER ORİJİNALİNİN TADINI VERMEZ'

'Acemi balık' şarkısını hala Nalan'dan dinlediğini aktaran İrem Derici, Teşekkür ederim ama tabii ki asıl alkışlar, bu şarkıyı yapmama, söylememe rağmen itiraf ediyorum ben de Nalan'dan dinliyorum hala. Çünkü emin olun hiçbir cover orijinalinin tadını vermez. Çok zor. Çok çok çok zor diye konuştu.

'NE VARSA 90'LARIN SANATÇILARINDA VAR'

İrem Derici geçen aylarda çıkarttığı 'Mest Of' adlı albümüyle ilgili şunları söyledi

Bu albüm için bütün sanatçılarla konuştum, ettim. Çoğu para istemedi, 5 kuruş bile. Sibel Alaş dedi ki 'Arkadaşlar, 10 yıldır iki çocuk okutuyorum Diyarbakır'da, bir tek onlara minik bir ablalık yaparsan benden mutlusu olmaz' dedi. O yüzden yine ne varsa 90'ların sanatçılarında var. Biz böyle yalan yanlış kekere mekere gidiyoruz.

'SAHNEDE PANTOLONU YIRTILDI'

İrem Derici daha sonra konserine devam etti. Derici sahnede dans edip şarkı söylediği sırada pantolonu yırtıldı. Derici yardımcısının uyarısıyla kuliste kıyafetini değiştirip geldi. İrem Derici, İlk defa bir sahnede pantolonum yırtıldı. Pantolonum yırtıldı diyorum, manyaklar alkışlıyor. O yüzden beni yanlış anlamazsanız buraya gelirken giydiğim 'haşortmanımla' devam edeceğim konsere. Ne yapalım biz öyle sevmiyoruz sağımız solumuz gözüksün. Biraz önce yelpazeyle eğildim ya bu kadar gürültüye rağmen o cart sesini duydum. Daha fazla görüntü kirliliği vermemek amacıyla giydim ve geldim dedi.

Kaynak: DHA