ANTALYA İntihara kalkışan genci polis çatının ucundan çekip aldı
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ANTALYA İntihara kalkışan genci polis çatının ucundan çekip aldı

10.03.2021 11:04 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:15

İntihara kalkışan genci polis çatının ucundan çekip aldıAntalya'nın Döşemealtı ilçesinde oturdukları binanın çatısına çıkan T.K. (23), intihara kalkıştı.

İntihara kalkışan genci polis çatının ucundan çekip aldı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde oturdukları binanın çatısına çıkan T.K. (23), intihara kalkıştı. Bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, genci çatının ucundan çekip aldı.

Olay dün saat 00.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi Toplu Konut İdaresi yerleşkesinde yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle evlerinin çatısına çıkarak intihara kalkışan T.K.'yi görenler, durumu 112 Acil Yardım Servisi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahallelinin uzun uğraşlarına rağmen ikna olmayan gencin yanına, polisin yanı sıra, komşularından biri çıktı. İtfaiye ekipleri, T.K.'nın atlama ihtimaline karşı gencin bulunduğu binanın altında hava yatağı şişirdi. Komşusu ile sohbet ederken bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, genci tutarak çatının ucundan aldı. Çatıdan indirilen T.K., ilçe polis merkezine götürüldü.

ANTALYA İntihara kalkışan genci polis çatının ucundan çekip aldı
ANTALYA İntihara kalkışan genci polis çatının ucundan çekip aldı
ANTALYA İntihara kalkışan genci polis çatının ucundan çekip aldı
ANTALYA İntihara kalkışan genci polis çatının ucundan çekip aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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