Antalya iftar saati: 30 Nisan 2020 Perşembe Antalya İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Antalya iftar saati kaç? Antalya iftar vakti nedir?
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Antalya iftar saati: 30 Nisan 2020 Perşembe Antalya İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Antalya iftar saati kaç? Antalya iftar vakti nedir?

Antalya'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 7. gününde Antalya iftar saati sorgulanmaya başlandı. Antalya'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 30 Nisan Perşembe günü Antalya iftar saati kaç? Antalya iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre Antalya iftar saatleri…

Antalya iftar saati: 30 Nisan 2020 Perşembe Antalya İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Antalya iftar saati kaç? Antalya iftar vakti nedir?
30.04.2020 03:00 | Son Güncelleme: 30.04.2020 03:00

Ramazan ayının yedinci günü nedeniyle Antalya halkı, imsak vakti 04:30'de sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Antalya iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 30 Nisan Perşembe günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Antalya iftar saati kaçta? İşte, Antalya iftar vakti:

30 Nisan Perşembe günü Antalya iftar saati:19:51

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

RAMAZAN AYETLERİ

Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele. (Tevbe Sûresi 112)

"Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, "Şüphesiz ben Rahmân'a susmayı (oruç) adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım" de. (Meryem Sûresi 26)

Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mü'min erkeklerle mü'min kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler, Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır. (Ahzâb Sûresi 35)

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