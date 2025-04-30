ANTALYA HAVA DURUMU 30 NİSAN 2025: Antalya hava durumu nasıl? Antalya için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Antalya'da da hissedilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü Antalya'da hava yer yer parçalı bulutlu ve yağmurlu olacak. Peki, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü Antalya'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

ANTALYA'DA HAVA DURUMU NASIL?

30 Nisan 2025 Çarşamba günü Antalya'da hava durumu, gün boyunca parçalı ve çok bulutlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı tahminlere göre, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlar ve yer yer gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

Antalya Hava Durumu – 30 Nisan 2025

En Yüksek Sıcaklık: 21°C

En Düşük Sıcaklık: 13°C

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlı

Rüzgar: Kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; yağış anında kuvvetli esebilir

Yağış İhtimali: Yüksek

ANTALYA'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

ANTALYA HAVA DURUMU