: Antalya grönholm metodu'nun basın tanıtımı yapıldı

08.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:13

Grönholm Metodu'nun basın tanıtımı yapıldı

ALANYA Belediye Tiyatrosu'nun sahneleyeceği dünyaca ünlü oyun Grönholm Metodu isimli tiyatro oyununun basın tanıtımı yapıldı.

Ünlü İspanyol yazar Jordi Galceran'ın yazdığı ve rejisörlüğünü Alpay Aksum'un üstlendiği 2 perdelik oyun, uluslararası bir şirketin satış departmanı müdürlüğü için iş başvurusu yapan dört adayın değerlendirildiği son görüşmeyi konu alıyor. Psikolojik gerilim tarzında kaleme alınan oyunda Aysel Özdemir, Birke Muratal Doğan, Fırat Onur Deniz ile Mustafa Erman Doğan rol alıyor. Alanya Kültür Merkezi'nde 10 Ocak saat 20.00'de 'perde' diyecek oyun sezon boyunca sahnede kalacak.

'ÇOK HEYECANLANIYORUZ'

Oyun hakkında bilgi veren Alanya Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Esra Kutertan, sezonlarının 2'nci yeni oyunu olan Grönholm Metodu ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlandıklarını söyledi. Kutertan, "Farklı bir tür olan bu oyun biz seyirciyle buluştuktan sonra gelebilecek tepkiler açısından çok heyecanlandırıyor. Biz oyunu çok sevdik. Güçlü bir metin, iyi bir yazar, iyi bir yönetmen. Bütün seyircilerimizi bu oyuna ve sezondaki diğer temsillerimize bekliyoruz" dedi.

'KOCA BİR ORDU VAR'

Yardımcısı Vedat Akbulut, yeni oyunla seyircinin karşısına çıkacakları için mutlu olduklarını aktardı. Akbulut, "Oyunumuz 4 kişilik ama arkasında koca bir ordu var. Biliyorsunuz tiyatro kolektif bir iştir. Çok yoğun çalışıyoruz, harıl harıl çalışıyoruz. Aslında bu oyun için psikolojik gerilim oyunu diyebiliriz. Ekonomik, psikolojik ve sosyolojik anlamda insanların iş hayatında göreceği sıkıntılar, bir işi elde ederken, verdiği emekler ve karşısında neler bulacaklarını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

SEZONDA 30 BİN SEYİRCİ

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp de Alanya Belediye Tiyatrosu'nun 9 yetişkin ve 6 çocuk oyununu sahneleyeceğini anlatarak, şöyle dedi:

"Geçen sezon 95 temsil yaptık. Hem köylerimizdeki gösterilerimizle hem de Alanya Liseler Arası Tiyatro Şenliği ile geçen sezon 30 bin seyirciye ulaştık. Tiyatromuz sadece şehre değil yaptığı 3 turneyle ulusalda ve uluslararası turnesiyle ilçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etti."

Kaynak: DHA

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