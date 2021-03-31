ANTALYA Gökyüzünde gitar resitali
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ANTALYA Gökyüzünde gitar resitali

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gökyüzünde gitar resitaliFethiye'de gezgin müzisyen Mustafa Sait Çelik, yamaç paraşütü ile Ölüdeniz semalarında gitar resitali verdi.

Gökyüzünde gitar resitali

Fethiye'de gezgin müzisyen Mustafa Sait Çelik, yamaç paraşütü ile Ölüdeniz semalarında gitar resitali verdi.

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Fethiye Ölüdeniz Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turiste adrenalin yaşatıyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

Gezgin müzisyen Mustafa Sait Çelik de Tandem Yamaç Paraşütü pilotu Şenol Arat nezaretinde gitarıyla havalandı. Çelik, gökyüzünde yamaç paraşütü keyfini yaşarken bir yandan da gitarıyla müzik yaptı. Volkan Konak'ın 'Göklerde kanat gibiydim' adlı şarkısını seslendiren Mustafa Sait Çelik, o anları sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

ANTALYA Gökyüzünde gitar resitali
ANTALYA Gökyüzünde gitar resitali
ANTALYA Gökyüzünde gitar resitali
ANTALYA Gökyüzünde gitar resitali

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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