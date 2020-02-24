: Antalya enerjinin kalbi antalya'da atacak

24.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:59

Enerjinin kalbi Antalya'da atacak

ANTALYA Enerji Verimliliği ve Dönüşüm Fuarı (ENEREX Antalya) ilk kez Antalya Expo Center'de 27 Şubat'ta apılarını açacak. Enerji sektör temsilcilerinin bir araya geleceği fuarda, 3 gün boyunca enerji konuşulacak.

Antalya Expo Center'da düzenlenen ENEREX Antalya Fuarı basın toplantısına, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, EYODER Yönetim Kurulu üyesi Tevfik Sporcu, Antalya Bilim Üniversite Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Doç. Dr. İbrahim Atmaca, POYD Başkanı Ülkay Atmaca ve çok sayıda sivil toplum üyesi katıldı. 27 Şubat'ta açılacak fuar, 3 gün boyunca enerji sektörü temsilcilerini bir araya getirecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği, enerji dönüşümüne yönelik son gelişen ürün ve hizmetler tanıtılacak.

HEDEF 10 BİN ZİYARETÇİ

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Antalya'nın turizmden tarıma, madencilikten kimyaya kadar çok çeşitlilikte sektörle Türkiye'yi beslediğini anlattı. Fuardan beklentilerini açıklayan Bıdı, Antalya'yı enerji üssü konumuna getirmeyi hedeflediklerini söyledi. 5 bin metrekare alanda 40'dan fazla firma ve 150 fazla ürünün sergileneceğini anlatan Ali Bıdı, yurtiçi ve yurtdışından 10 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini açıkladı.

ENERJİ TASARRUFU ÖNEMLİ

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, enerji kaynaklarının kısıtlı olmasıyla ve gelişen teknolojiyle enerji kullanımına çok ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Enerji kaynaklarının kısıtlı olmasından dolayı enerjinin tasarruflu kullanılmasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Yüksek, 'Ülkemizde enerji israfı çok yüksek. İş yerlerindeki makine parklarının yerleşimi, kullanılan motorların uygun olup olmaması, camların ısı yalıtımı gibi şeyler enerjiyi çok kötü bir şekilde kullandığımızı göstermektedir. Bu fuarda birçok konu gündeme gelip uzman kişiler tarafından tartışılacak" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN GÜNEŞ KAYNAĞI

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Savran ise güneş enerji ağlarının en önemli enerji kaynaklarından biri olduğunu anlattı. Savran, 'Antalya, turizm ve tarım alanlarında güneşten parasını kazanıyor. Güneş enerjisinin tam olarak 120 bin terabayt kaynağı var. Antalya da ülkemizin en çok güneş kaynağı olan şehirlerimizden biridir. Her metrekareye yıllık ortalamaya göre günlük 1600 kilobayt enerji düşüyor. Biz bunu değerlendirmek için Antalya'da bir girişime başladık. Sektördeki diğer paydaşlarımızı bu fuara davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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