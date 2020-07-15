ANTALYA Emniyet kemeri hayata bağladı ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü İbrahim Özden, emniyet kemeri takılı olduğu için burnu bile kanamadan kurtuldu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü İbrahim Özden, emniyet kemeri takılı olduğu için burnu bile kanamadan kurtuldu.

Manavgat'ın Sorgun Mahallesi'nde Side'ye seyir halindeki İbrahim Özden'in kullandığı 07 L 8968 plakalı otomobil, Acısu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil direği yıkarak, yan devrildi.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Cadde bir süreliğine trafiğe kapatılırken, yan yatan otomobilde sıkışan sürücü İbrahim Özden, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Emniyet kemeri takılı olduğu için burnu bile kanamayan İbrahim Özden, 'Bende bir şey yok, sadece göğüs kafesim üzerine emniyet kemeri baskı uyguladı. Onun haricinde hiç bir şeyim yok" dedi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen İbrahim Özden'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA