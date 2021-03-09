ANTALYA Emekli mimar, yüz silüetli su kabakları yapıyor

Emekli mimar, yüz silüetli su kabakları yapıyor

ANTALYA'da emekli mimar Ali Ayar'ın (65) yaşken kalıp içine yerleştirdiği su kabakları, bir yılın sonunda, kalıptaki insan yüzü silüetinin şeklini alıyor. Ayar, ülke liderlerinin yanı sıra, ünlü sanatçı ve şarkıcıların yüzlerinden oluşan geniş bir koleksiyona sahip.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Göynük Mahallesinde yaşayan emekli mimar Ali Ayar, 35 yıllık hobisine bahçeli evinde hayat verdi. Henüz dalında yeşil ve yumuşak haldeyken seçtiği su kabaklarını önceden hazırladığı alçıdan yüz maketlerinin içine yerleştirerek büyümelerini izleyen Ayar'ın ortaya çıkardığı yüz şekillerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Su kabaklarının tazeyken çıktıkları yolun sonunda yüz silüetleri, taşlaşmış su kabağı gövdesinde, mistik bir görünüme dönüşüyor.

'TURİSTLERE HOŞ AMBİYANS OLSUN İSTEDİM'

Kabakların yaşken şekil aldığını, kuruduğunda ise dış yüzeyinde yüz silüeti oluştuğunu anlatan Ayar, çalışmasını şöyle özeltedi;

"Emekli olduktan sonra su kabağı yetiştirmeye başladım. Heykeltıraşlık yeteneğim olduğu için bu hobiye yöneldim. Dünyaca ünlü siyasetçi, sanatçı ve birçok ismin yüzünü çalıştım. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Lideri Putin, Lenin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna eski başkanı Yuliya Timeşonko gisi isimlerin silüeti bulunuyor. Daha çok evimin önünden geçen turistlere hitap eden yüzleri seçtim. Bu bölgeye Almanya, Rusya ve Ukrayna'dan turistler geliyor. Onlar her geçişinde buradaki kabakları uzun uzun inceliyor. Satış yapmıyorum, sadece yoldan geçen turistlere hoş bir ambiyans olsun istedim" dedi.

BİR YÜZÜN OLUŞUMU 1 YIL SÜRÜYOR

Bir yüz çalışması için 1 yıl uğraştığını sözlerine ekleyen Ayar, "Su kabakları yılda bir kez yeşeriyor. Yeşerdiğinde yüz kalıbının içine koyuyorum, taki olgunlaşıncaya kadar orada bekliyor. Bu nedenle bir yüz oluşturmak için tam bir yıl bekliyorum. Kolay bir hobi değil, ama benim için çok keyifli. Bahçemde yetiştirdiğim her su kabağının benim için bir hikayesi var. Şimdilerde eşimin yüzüne çalışıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı