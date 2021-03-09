ANTALYA Emekli mimar, yüz silüetli su kabakları yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ANTALYA Emekli mimar, yüz silüetli su kabakları yapıyor

09.03.2021 10:40 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:51

Emekli mimar, yüz silüetli su kabakları yapıyorANTALYA'da emekli mimar Ali Ayar'ın (65) yaşken kalıp içine yerleştirdiği su kabakları, bir yılın sonunda, kalıptaki insan yüzü silüetinin şeklini alıyor.

Emekli mimar, yüz silüetli su kabakları yapıyor

ANTALYA'da emekli mimar Ali Ayar'ın (65) yaşken kalıp içine yerleştirdiği su kabakları, bir yılın sonunda, kalıptaki insan yüzü silüetinin şeklini alıyor. Ayar, ülke liderlerinin yanı sıra, ünlü sanatçı ve şarkıcıların yüzlerinden oluşan geniş bir koleksiyona sahip.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Göynük Mahallesinde yaşayan emekli mimar Ali Ayar, 35 yıllık hobisine bahçeli evinde hayat verdi. Henüz dalında yeşil ve yumuşak haldeyken seçtiği su kabaklarını önceden hazırladığı alçıdan yüz maketlerinin içine yerleştirerek büyümelerini izleyen Ayar'ın ortaya çıkardığı yüz şekillerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Su kabaklarının tazeyken çıktıkları yolun sonunda yüz silüetleri, taşlaşmış su kabağı gövdesinde, mistik bir görünüme dönüşüyor.

'TURİSTLERE HOŞ AMBİYANS OLSUN İSTEDİM'

Kabakların yaşken şekil aldığını, kuruduğunda ise dış yüzeyinde yüz silüeti oluştuğunu anlatan Ayar, çalışmasını şöyle özeltedi;

"Emekli olduktan sonra su kabağı yetiştirmeye başladım. Heykeltıraşlık yeteneğim olduğu için bu hobiye yöneldim. Dünyaca ünlü siyasetçi, sanatçı ve birçok ismin yüzünü çalıştım. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Lideri Putin, Lenin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna eski başkanı Yuliya Timeşonko gisi isimlerin silüeti bulunuyor. Daha çok evimin önünden geçen turistlere hitap eden yüzleri seçtim. Bu bölgeye Almanya, Rusya ve Ukrayna'dan turistler geliyor. Onlar her geçişinde buradaki kabakları uzun uzun inceliyor. Satış yapmıyorum, sadece yoldan geçen turistlere hoş bir ambiyans olsun istedim" dedi.

BİR YÜZÜN OLUŞUMU 1 YIL SÜRÜYOR

Bir yüz çalışması için 1 yıl uğraştığını sözlerine ekleyen Ayar, "Su kabakları yılda bir kez yeşeriyor. Yeşerdiğinde yüz kalıbının içine koyuyorum, taki olgunlaşıncaya kadar orada bekliyor. Bu nedenle bir yüz oluşturmak için tam bir yıl bekliyorum. Kolay bir hobi değil, ama benim için çok keyifli. Bahçemde yetiştirdiğim her su kabağının benim için bir hikayesi var. Şimdilerde eşimin yüzüne çalışıyorum" diye konuştu.

ANTALYA Emekli mimar, yüz silüetli su kabakları yapıyor
ANTALYA Emekli mimar, yüz silüetli su kabakları yapıyor
ANTALYA Emekli mimar, yüz silüetli su kabakları yapıyor
ANTALYA Emekli mimar, yüz silüetli su kabakları yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Murat Balcı Hakan Yılmaz Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Mesut Bakkal Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ANTALYA Emekli mimar, yüz silüetli su kabakları yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 11:15:03. #1.14#
title